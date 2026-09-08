KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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08.09.2026 10:46:59

KI-Boom treibt Chinas Export an - Österreich verliert im Reich der Mitte

Auch Chinas Autoexport boomt, während der Inlandsmarkt weiter schwächelt. Der Handelsüberschuss steigtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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