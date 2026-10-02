KI-Boom treibt Halbleiter-Aktien: Infineon und ASML im Fokus

AMSTERDAM/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die relative Stärke des Technologiesektors hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Stoxx 600 Technology setzte seinen Mitte September begonnenen kurzfristigen Aufwärtstrend fort und notierte zuletzt in Schlagweite der Jahreshochs aus dem Juni. Taktgeber waren dabei die Halbleiteraktien, allen voran das Schwergewicht ASML NV mit 2,3 Prozent Aufschlag. Aber auch STMicroelectronics und Infineon waren sehr gefragt.

Micron sorgt für Rückenwind bei Halbleiteraktien

Die Halbleiterbranche hatte auf ihrem Weg nach oben zuletzt auch von den Zahlen und dem Ausblick des US-Halbleiterherstellers Micron Technology profitiert. Die Aussichten zeugten von dem ungebrochenen Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der den Halbleiterunternehmen hohe Nachfrage beschert. "Der US-Speicherchiphersteller hat im vergangenen Quartal rund 38 Milliarden Dollar Gewinn nach Steuern erzielt", merkte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets dazu an. "Eine Größenordnung, die kein deutsches Unternehmen in einem Quartal erreicht und die selbst die Jahresgewinne großer deutscher Konzerne übertrifft."

Angesichts der guten Aussichten relativieren sich die Bewertungen. "Auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate wirken viele KI-Aktien moderat bewertet", schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, diese Woche. "Gemessen an den bereits erzielten Gewinnen sind sie dagegen teuer." Deswegen seien die Wachstumserwartungen von Micron so wichtig gewesen. "Aufgrund seiner exponierten Position in der KI-Lieferkette werden Microns Zahlen ein Votum darüber sein, wie die Stimmung im gesamten KI-Sektor für den Rest der Woche ausfallen wird", hatte Stanzl vor den Zahlen der Amerikaner prognostiziert.

Infineon mit deutlichem Kursplus

Zu Infineon, die mit 5,4 Prozent Aufschlag auffallend stark waren, äußerte sich ein Experte des Investmenthauses Jefferies zuversichtlich. Das Unternehmen dürfte im kommenden Jahr von steigenden Preisen profitieren. Hier habe Infineon mehr Spielraum nach oben als seine Wettbewerber. Hinzu kämen positive Signale der Autobranche, deren zyklische Erholung sich beschleunigen und dem Zulieferer Rückenwind geben könnten. Vor diesem Hintergrund erscheine der Ausblick von Infineon eher konservativ.

Die relative Stärke des Technologiesektors zeigt sich auch an den US-Börsen, wo die branchenlastige NASDAQ 100 zuletzt Rekordniveau erreichte, während der Dow Jones Industrial seit Anfang August im Abwärtstrend steckt./mf/tih/stk