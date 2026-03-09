KI-Boom treibt neben der NVIDIA-Aktie auch kleinere Player: Zeta Global im Überblick

A A

KI ist mehr als nur NVIDIA: Während die großen Tech-Giganten die Schlagzeilen dominieren, rückt mit Zeta Global ein bislang wenig beachteter KI-Player in den Fokus der Anleger.



• Kontinuierlich positive Quartalsergebnisse

• Ausbau der KI-Plattform durch neue Partnerschaften mit OpenAI

Künstliche Intelligenz ist an der Börse längst kein Nischenthema mehr. Während Anleger vor allem auf Platzhirsche wie den Chipkonzern NVIDIA oder große Cloud-Anbieter blicken, rücken zunehmend auch spezialisierte Softwareunternehmen in den Fokus. Einer dieser weniger bekannten KI-Player ist Zeta Global Holdings. Doch was steckt hinter dem Unternehmen - und warum sorgt es aktuell für Aufmerksamkeit?

Starke Zahlen sorgen für Euphorie am Markt

Zeta hat erst kürzlich Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und konnte sowohl beim Ergebnis als auch beim Ausblick überzeugen. Im vierten Quartal erzielte Zeta einen Umsatz von 395 Millionen US-Dollar, ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wie aus den Unternehmenszahlen hervorgeht, prognostiziert Zeta für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz zwischen 1,75 und 1,76 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn zeigt der Trend nach oben: Der erwartete jährliche Kerngewinn soll nun zwischen 389,9 und 392,1 Millionen US-Dollar liegen - rund 6 Millionen US-Dollar mehr im Mittelwert als zuvor prognostiziert.

An der Börse wurde das honoriert: Die Aktie schoss nach der Veröffentlichung der Zahlen am 24. Februar an der NYSE zeitweise um mehr als 13 Prozent ins Plus - der beste Handelstag seit November 2025. Trotz des jüngsten Anstiegs liegt das Papier seit Jahresbeginn allerdings noch rund sieben Prozent im Minus (Stand: Schlusskurs vom 05.03.2026).

CEO zeigt sich optimistisch

Besonders selbstbewusst zeigt sich CEO David A. Steinberg. "Wir haben unser 18. aufeinanderfolgendes Beat-and-Raise-Quartal geliefert", wurde er in der Bilanz-Mitteilung zitiert. "Es spiegelt die kumulative Kraft unseres Systems wider: proprietäre Daten, die sich mit jeder Kundeninteraktion verbessern, Intelligenz, die sich mit jeder Entscheidung schärft, und nun Athena by Zeta™ - eine Schnittstelle, die die Hürden für eine unternehmensweite Einführung senkt." Steinberg sieht Zeta strategisch gut positioniert: "Gemeinsam glauben wir, dass dies Zeta als den KI-Disruptor in Unternehmens-Marketing-Software positioniert."

Laut Unternehmensangaben verlagert sich KI derzeit von einzelnen Features hin zu einer grundlegenden Infrastruktur innerhalb von Unternehmen. "Zeta ist für diese Transformation gebaut. Unsere KI-Investitionen, die vor acht Jahren begannen, liefern immer bessere Ergebnisse", sagte der CEO im Rahmen der Telefonkonferenz.

Damit positioniert sich Zeta als Anbieter von KI-gestützter Marketingsoftware, die große Datenmengen analysiert und automatisiert personalisierte Kampagnen ermöglicht - laut Experten ein Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial.

Kooperation mit OpenAI

Zusätzlichen Schub erhält die KI-Story durch eine neue Partnerschaft: Auf der CES 2026 in Las Vegas gab Zeta Global eine strategische Zusammenarbeit mit OpenAI bekannt. Ziel ist es, die "konversationelle Intelligenz" und agentenbasierten Anwendungen hinter "Athena by Zeta™", dem hauseigenen KI-Agenten für Enterprise-Marketing, weiter auszubauen. Künftig sollen OpenAI-Modelle die nächste Entwicklungsphase von Athena unterstützen und noch intuitivere sowie intelligentere Anwendungen für Marketingabteilungen ermöglichen. Gleichzeitig weitete Zeta den Beta-Zugang zu Athena aus - nach eigenen Angaben als Reaktion auf die starke Nachfrage von Unternehmen nach skalierbarem, KI-gestütztem "Answer-Driven Marketing".

KI-Sorgen - und warum Zeta davon profitieren könnte

Der positive Ausblick kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Investoren zunehmend nervös auf mögliche KI-Verwerfungen blicken. Laut Experten könnte der KI-Boom es für Unternehmen schwieriger machen, Wachstum zu skalieren - mit möglichen negativen Effekten in den kommenden Jahren.

Gerade vor diesem Hintergrund wirken Zetas Zahlen wie ein Befreiungsschlag. Auch die Stimmung unter Privatanlegern hat sich deutlich verbessert: Laut Stocktwits sprang das Sentiment innerhalb eines Tages von "neutral" auf "extrem bullisch", bei "extrem hohem" Nachrichtenvolumen. Ein bullischer Nutzer schrieb, er wolle die Aktie "noch eine Weile halten". Ein anderer betonte, das Unternehmen stehe nicht unter starkem Druck durch große Sprachmodelle (LLMs) oder führende KI-Anbieter.

Zeta-Aktie: Möglicher KI-Profiteur mit Nischenfokus - doch Risken bleiben

Trotz der überzeugenden Zahlen bleibt Zeta jedoch nicht frei von Risiken. Der Wettbewerb im KI-Sektor ist intensiv, technologische Veränderungen erfolgen rasant. Abhängigkeiten von Partnern wie OpenAI und hohe Investitionen in Daten- und Forschungsinfrastruktur können die Margen zudem belasten. Auch könnten strengere Datenschutzregeln oder ein nachlassendes KI-Investmentklima die Wachstumsaussichten eintrüben.

Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum, angehobener Prognose und klarer KI-Strategie macht das Unternehmen aktuell dennoch zu einem spannenden Kandidaten im KI-Sektor. Denn während viele Anleger weiterhin primär auf Schwergewichte wie NVIDIA setzen, zeigt Zeta Global, dass auch spezialisierte KI-Anbieter im Softwarebereich erhebliches Potenzial besitzen. Ob Zeta langfristig tatsächlich zum "KI-Disruptor" im Marketingbereich wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.at

