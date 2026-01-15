KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
15.01.2026 14:58:00
KI-Boom treibt TSMC-Umsatz weiter auf Rekordhöhe
Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC wächst unaufhörlich weiter. Die Zahlen zeigen auch, dass die Preise für Chips steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
