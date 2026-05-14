NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Rally hält an
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14.05.2026 22:06:00
KI-Boom und China-Fantasie treiben NVIDIA-Aktie weiter an - Neues Rekordhoch
• H200-Chips offenbar für mehrere chinesische Kunden genehmigt
• Jensen Huang begleitet Trump-Delegation nach China
Die Aktie des KI-Pioniers NVIDIA untermauert am Donnerstag ihre Ausnahmestellung im Technologiesektor. Nachdem das Papier bereits zur Wochenmitte bei 227,84 US-Dollar ein neues Rekordniveau erreicht hatte, kletterte der Kurs am Donnerstag an der NASDAQ um weitere 4,39 Prozent auf 235,74 US-Dollar.
Exportfreigaben für China-Geschäft als Kurstreiber
Massive Unterstützung erhält der NVIDIA-Kurs durch positive Nachrichten von der regulatorischen Front in den USA. Die US-Regierung hat den Verkauf der leistungsstarken H200-Chips an rund zehn chinesische Unternehmen genehmigt. Zu den namhaften Profiteuren dieser Entscheidung gehören Schwergewichte wie Alibaba, ByteDance und Tencent. Die Lockerung der Exportbeschränkungen für diese spezifische Hardware sichert NVIDIA den Zugang zu einem der weltweit wichtigsten Märkte für Künstliche Intelligenz.
Zulassungen für Distributoren und politische Signale
Neben den direkten Endkunden erhalten auch wichtige Partner in der Lieferkette grünes Licht für den Erwerb der Chips. So haben große Distributoren und Hardware-Hersteller wie Lenovo und Foxconn die erforderlichen US-Zulassungen erhalten. Dies dürfte die globale Verfügbarkeit der NVIDIA-Technologie weiter stabilisieren. Zusätzliche Marktphantasie entfacht zudem die aktuelle politische Gemengelage: NVIDIA-Chef Jensen Huang begleitet zusammen mit weiteren hochkarätigen Wirtschaftsvertretern die US-Delegation unter Donald Trump in China, was von Anlegern als Signal für eine mögliche weitere diplomatische und wirtschaftliche Annäherung gewertet wird.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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