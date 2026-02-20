KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
20.02.2026 13:14:00
KI-Boom und Strom: Warum Deutschland nicht Texas ist
In den USA werden Rechenzentren mit eigener Stromversorgung gebaut. In Deutschland ist das schwerlich möglich. Untätig bleiben Investoren aber auch nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
