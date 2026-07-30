KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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30.07.2026 16:31:42

KI-Boom verschlingt Unsummen: Geht die Billionen-Wette der Tech-Riesen schief?

Der Wettlauf um künstliche Intelligenz wird immer teurer. Die großen Tech-Konzerne investieren in Rechenzentren, Chips und Stromnetze. Ob sie damit auch die größten Gewinner der KI-Revolution werden, ist allerdings offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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