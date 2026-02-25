KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
25.02.2026 22:35:41
KI-Branche profitiert: Wall Street setzt Trend fort - aber alle Augen auf Nvidia
Die positive Tendenz an der Wall Street setzt sich zur Wochenmitte fort. Neben den nach Börsenschluss erwarteten Zahlen von Nvidia kann der große SAP-Rivale Salesforce kräftig vom KI-Push profitieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
