KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.08.2026 01:55:38
KI bricht aus Testumgebung aus: US-Regierung plant nach KI-Angriffen freiwillige Sicherheitstests
OpenAI und Anthropic stellen nach einem Experiment fest, dass ihre KI-Modelle bei Tests fremde Firmennetzwerke hacken. Das Weiße Haus will nun mit mehreren Technologiekonzernen über freiwillige Maßnahmen sprechen, um die Kontrolle über die KI zu erhöhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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