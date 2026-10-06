KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.10.2026 09:38:00
KI-Brillen: Norwegen will zeitweiliges Verbot an ausgewählten Orten einführen
Norwegen verschärft seinen Kurs bei KI-Brillen. Die Regierung plant vorübergehende Nutzungsbeschränkungen und will rasch eine gesetzliche Grundlage schaffen.
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