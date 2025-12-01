KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
01.12.2025 11:24:00
KI-Chatbot: Ello soll Denkmuster hinterfragen und nicht nur zuzustimmen
Ello ist ein psychologischer KI-Begleiter, der das seelische Wohlbefinden verbessern soll. Er soll Denkmuster seiner Nutzer hinterfragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!