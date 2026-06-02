Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
02.06.2026 06:57:00
KI-Chatbot von Meta hat Angreifern bei Übernahme von Instagram-Accounts geholfen
Im Frühjahr hat Meta einen KI-Chatbot für den IT-Support freigegeben. Jetzt wurde bekannt, dass der auch bereitwillig bei der Kaperung von Konten geholfen hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!