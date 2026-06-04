KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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04.06.2026 08:20:00
KI-Chatbots bewerten KI-Lebensläufe: Claude findet sich besser als GPT
Eine Untersuchung zeigt, dass KI-Chatbots bei der Bewertung von Lebensläufen zu sehr unterschiedlichen Einstufungen kommen und bestimmte Stile bevorzugen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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