Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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15.04.2026 21:38:00
KI-Chatbots in WhatsApp: Meta muss Konkurrenten zulassen
Die Gebührenpolitik von Meta bei KI-Assistenten in WhatsApp verstößt laut EU-Kommission möglicherweise gegen EU-Wettbewerbsregeln. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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15.04.26
|EU will Meta zur Änderung von Whatsapp-KI-Richtlinien anweisen (Dow Jones)
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15.04.26
|EU droht Meta wegen WhatsApp-KI mit Zwangsmaßnahmen (dpa-AFX)
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14.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
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10.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
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09.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.