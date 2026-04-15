Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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15.04.2026 21:38:00

KI-Chatbots in WhatsApp: Meta muss Konkurrenten zulassen

Die Gebührenpolitik von Meta bei KI-Assistenten in WhatsApp verstößt laut EU-Kommission möglicherweise gegen EU-Wettbewerbsregeln. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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16.03.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
29.01.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
29.01.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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