Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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03.11.2026 10:13:42
KI-Datenfirma auf Rekordkurs: Palantir sagt Zuwachs von rund 90 Prozent voraus
Im Vergleich zu 2025 liegt der Quartalsgewinn von Palantir in diesem Jahr insgesamt um fast die Hälfte höher. Besonders gut läuft das USA-Geschäft des Konzerns, die Software wird unter anderem vom Pentagon eingesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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