Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.08.2026 07:16:26
KI-Datenfirma Palantir verzeichnet mehr als 90 Prozent Umsatzplus
Palantir liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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