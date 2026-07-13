KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.07.2026 12:00:00
KI-Druck auf heimische Start-ups: "We are not fucked, aber das bisher war das Vorspiel"
KI beschleunigt Innovation, schafft aber neue Abhängigkeiten, das war eines der zentralen Themen am Business Angel Summit 2026. Geschäftsfelder von Start-ups scheinen sich zudem zu verlagernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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