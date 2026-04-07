Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.04.2026 11:45:00
KI-eGPU-Anbindung kommt für Apple Silicon: Gamer müssen draußen bleiben
Bislang kann man Thunderbolt- und USB4-Erweiterungskästchen am Mac nicht mit Grafikkarten nutzen. Das ändert sich nun – mit einer wichtigen Einschränkung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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