KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.06.2026 10:44:00
KI-Einsatz: Warum menschliche Expertise wichtiger ist als Automatisierung
Unternehmen, die KI zur Verstärkung menschlicher Expertise nutzen, wachsen schneller und sind produktiver als Firmen, die primär auf Automatisierung setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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