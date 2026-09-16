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Kooperation mit Anthropic 16.09.2026 15:16:00

KI-Einsatz bei Novo: Anthropics Claude soll Arzneimittelforschung voranbringen - Aktie gibt nach

KI-Einsatz bei Novo: Anthropics Claude soll Arzneimittelforschung voranbringen - Aktie gibt nach

Novo will die Entwicklung neuer Medikamente mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigen.

Der dänische Pharmakonzern geht dazu eine Kooperation mit Anthropic ein, zum Einsatz soll dessen KI-Modell Claude kommen. Die Unternehmen teilten mit, ihre Zusammenarbeit ziele darauf ab, zentrale Herausforderungen im Arzneimittel-Entdeckungsprozess durch die Entwicklung gezielter Lösungen und Arbeitsabläufe anzugehen.

Novo unterhält bereits mehrere Partnerschaften für die beschleunigte Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente mittels KI. So gaben die Dänen Anfang des Jahres bekannt, dass sie mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammenarbeiten und gründeten ein KI-Innovationszentrum mit Amazon Web Services.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Anthropic wird Novo nun Claude Science testen, um wissenschaftliche Fragestellungen zu lösen, wie es hieß. Der Pharmakonzern will die Modelle von Anthropic überdies in der KI-gestützten Softwareentwicklung einsetzen.

Beide Seiten erklärten, der Einsatz der KI geschehe unter menschlicher Aufsicht.

Die Novo-Aktie notiert an ihrer Heimatbörse in Dänemark am Mittwoch zeitweise 0,2 Prozent tiefer bei 275,35 DKK.

DJG/DJN/rio/ros

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk

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