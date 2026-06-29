Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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29.06.2026 12:41:00
KI-Engpass: Google kann Metas Nachfrage nach Gemini nicht mehr decken
Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung übersteigt selbst bei den größten Tech-Konzernen das Angebot. Meta ist wohl besonders betroffen und muss intern umsteuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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