KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.11.2026 09:58:00
KI ermittelt in 22 Minuten den unbekannten Zeichner eines Skizzenbuchs von 1808
Ein Historiker hat GPT-6.2 Astra nach dem unbekannten Autor eines über 200 Jahre alten Skizzenbuchs fahnden lassen – und nach Minuten die Antwort bekommen.
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