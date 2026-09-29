KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.09.2026 05:12:00
KI ermöglicht Millionenbetrug bei italienischer Bank
Zuerst WhatsApp-Nachrichten des vermeintlichen Konzernchefs, dann ein Anruf des Anwalts: Ein italienischer Bankier gibt 95 Millionen Euro frei.
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