KI-Fantasie zündet: Sivers-Aktie hebt nach Mega-Partnerschaft ab

• Sivers vereinbart strategische Zusammenarbeit mit GLOBALFOUNDRIES• Entwicklung von Silizium-Photonik-Lösungen für den Markt der KI-Infrastruktur• Milliarden-Markt im Visier

Der Aktienkurs von Sivers Semiconductors schoss am Dienstag in Stockholm um 60,15 Prozent auf 97,45 schwedische Kronen (SEK) nach oben, nachdem das schwedische Halbleiterunternehmen einen KI-Deal bekannt gab. Am heutigen Mittwoch geht es für das Papier zeitweise um weitere 12,47 Prozent auf 109,60 SEK nach oben.

Partnerschaft mit GLOBALFOUNDRIES

Wie Sivers in einer Pressemitteilung erklärte, will man zusammen mit GLOBALFOUNDRIES optische Lösungen für KI-Rechenzentren vorantreiben. Dazu sollen die Laserarrays von Sivers die Siliziumphotonik-Plattform von GLOBALFOUNDRIES sowie die optischen SCALE-Lösungen unterstützen, die bis 2030 einen Markt für Pluggable Optics im Wert von 25 Milliarden US-Dollar anvisieren. Die Partnerschaft mit GLOBALFOUNDRIES, einem der weltweit größten Auftragschiphersteller, verschafft Sivers Semiconductors Zugang zu etablierten Fertigungskapazitäten.

Die Unternehmen haben vereinbart, die Laserarrays von Sivers Semiconductors in Referenzdesigns zu integrieren, die auf der Siliziumphotonik-Plattform von GLOBALFOUNDRIES basieren. Die Zusammenarbeit unterstützt eine Reihe von optischen Verbindungsarchitekturen, darunter Co-Packaged Optics (CPO), Linear Pluggable Optics (LPO) und andere aufkommende Lösungen für die Verbindung von Rechenzentren. Die Laser-Arrays von Sivers werden auch auf der Silicon Photonics Co-packaged Advanced Light Engine (SCALE)-Plattform von GLOBALFOUNDRIES für optische Subbaugruppen und Light-Engine-Architekturen der nächsten Generation verfügbar sein, hieß es weiter.

"Die rasante Zunahme von KI-Workloads und Hyperscale-Rechenzentrumsarchitekturen erfordert fortschrittliche photonische Technologien, die eine höhere Bandbreite, verbesserte Energieeffizienz und skalierbare optische Konnektivität bieten", sagte Raymond Biagan, CRO bei Sivers Semiconductors. "Unsere Zusammenarbeit mit GLOBALFOUNDRIES positioniert beide Unternehmen an der Spitze der Innovation im Bereich der Siliziumphotonik."

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at