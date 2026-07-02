KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.07.2026 16:00:00
KI-Finanzierungsboom birgt Risiko für Finanzcrash wie bei Dotcom-Blase
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnt vor den Folgen der enormen Verschuldung im KI-Sektor. Vor allem der hohe Anteil privater Kredite berge ein KlumpenrisikoWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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