KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 06:49:00
KI-Firma von Elon Musk: Aus xAI wird SpaceXAI
Im Frühjahr hat SpaceX von Elon Musk dessen KI-Firma xAI übernommen, jetzt folgt die Umbenennung. Der Name SpaceXAI soll die Zugehörigkeit verdeutlichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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