Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.05.2026 16:47:00
KI frisst Software: Top-Investor stößt Microsoft-Aktien ab
Einer der größten Hedgefonds der Welt baut seine langjährige Microsoft-Position fast vollständig ab. Grund sind KI-Sorgen um das Softwaregeschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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