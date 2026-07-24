KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.07.2026 10:25:50
KI für Juristen: Genfer Legaltech visiert auch die Finanzbranche an
Das Genfer Legaltech-Unternehmen Laine Neural Network will das Anwaltsgeschäft mit einer KI-basierten Infrastruktur effizienter machen. Besonderes Potenzial sieht Gründer Dominique Lecocq insbesondere bei der Finanzindustrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!