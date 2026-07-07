KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 09:21:00
KI-generierte Kataloge von Mondkratern viel schlechter als solche von Menschen
Krater verraten viel über andere Himmelskörper, dafür müssen sie aber präzise katalogisiert sein. KI-Technik kann das viel schlechter als bislang angenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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