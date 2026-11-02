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02.11.2026 07:54:00

KI-generierte Remixe: Spotify-Pläne verzögern sich wohl wegen der Künstler

Ein Smartphone mit <a href=Spotify-Logo auf dem Bildschirm" />

Im Mai hat Spotify angekündigt, dass man Songs bald von einer KI verändern lassen können soll. Der Widerstand aus der Musikbranche wurde womöglich unterschätzt.

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