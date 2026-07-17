KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.07.2026 05:00:00
KI-generierte Werbung ist überall - ab August muss vieles davon gekennzeichnet werden
KI-generierte Deepfakes müssen ab August gekennzeichnet werden. Doch was genau als Deepfake gilt, sorgt bei Juristen und Werbern für UnsicherheitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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