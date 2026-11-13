Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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13.11.2026 17:05:00
KI-Geschäft wächst weiter: Cisco-Aktie reagiert mit Verlusten
Cisco hebt Umsatzprognose dank KI-Nachfrage an
Cisco rechnet in diesem Geschäftsjahr nun mit einem Erlös von 74,8 bis 75,8 Milliarden US-Dollar (67,6 bis 68,5 Mrd Euro). Zuvor war der Konzern von 73,4 Milliarden Dollar ausgegangen. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Januar) soll der Umsatz bei etwa 18,1 Milliarden Dollar liegen und damit um 300 Millionen Dollar höher ausfallen, als Analysten bisher erwartet hatten. Der weltgrößte Hersteller von Netzwerktechnik profitiert weiter von der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz ausgelösten Nachfrage nach seinen Produkten.
Schwächeres Auftragswachstum sorgt für Skepsis
Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz um knapp ein Viertel auf 18,5 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 59 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar. Derweil schwächte sich aber das Auftragswachstum ab, die Bestellungen stiegen im Jahresvergleich nur noch um gut ein Fünftel, nachdem sie im Vorquartal um mehr als ein Drittel nach oben geschnellt waren. Analysten der Schweizer Großbank UBS bemängelten nachlassende Bestellungen von sogenannten Hyperscalern, also großen Betreibern von Rechenzentren.
Cisco-Chef Chuck Robbins verwies auf Schwankungen und erläuterte, dass manche Quartale sehr stark und andere etwas schwächer ausfallen würden. Im gesamten Geschäftsjahr erwartet Robbins 9 Milliarden Dollar KI-bezogenen Umsatz von Hyperscalern und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dabei kämpft Cisco gegen Konkurrenten wie Broadcom und HP (Hewlett Packard Enterprise), die auf dieselben Märkte abzielen.
Regulierungsrisiken belasten die Stimmung im KI-Sektor
Jüngst hatte der Wahlerfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA die KI-Sorgen wieder verschärft. Beobachter fürchten, dass Washington den Ausbau von KI künftig stärker regulieren könnte und möglicherweise sogar einzelne Projekte rund um Rechenzentren abgesagt werden. Der technologielastige NASDAQ 100 hatte sich zwar zuletzt schon spürbar von seinem vorigen Kursrutsch erholt, am Donnerstag lastete der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang auf dem Papier des Konzerns.
Die Cisco-Aktie rutscht an der NASDAQ 5,23 Prozent auf 96,67 US-Dollar ins Minus.
SAN JOSE (dpa-AFX)
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