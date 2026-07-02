KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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02.07.2026 22:47:13

KI-Gewinne für den Staat?: Bericht: OpenAI prüft Beteiligung der US-Regierung

US-Präsident Donald Trump regt eine Staatsbeteiligung an KI-Firmen an, um von deren Gewinnen zu profitieren. Jetzt erwägt OpenAI-Chef Altman einem Bericht zufolge, den USA eine solche Beteiligung anzubieten - und lenkt zugleich den Blick auf die Konkurrenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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