KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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02.07.2026 22:47:13
KI-Gewinne für den Staat?: Bericht: OpenAI prüft Beteiligung der US-Regierung
US-Präsident Donald Trump regt eine Staatsbeteiligung an KI-Firmen an, um von deren Gewinnen zu profitieren. Jetzt erwägt OpenAI-Chef Altman einem Bericht zufolge, den USA eine solche Beteiligung anzubieten - und lenkt zugleich den Blick auf die Konkurrenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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