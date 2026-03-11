KI-Gigant geht an Bord: Nebius-Aktie schießt nach NVIDIA-Investment zweistellig hoch

• NVIDIA investiert 2 Milliarden US-Dollar in Nebius• Partnerschaft umfasst die Integration neuester Chip-Architekturen wie NVIDIA Rubin und Vera CPUs• Nebius-Aktie reagiert mit zweistelligem Kursplus auf die Ankündigung

Milliarden-Investment treibt globale KI-Infrastruktur voran

Die Kooperation zwischen NVIDIA und der Nebius Group N.V. markiert einen signifikanten Meilenstein im Ausbau spezialisierter Rechenzentrumskapazitäten für künstliche Intelligenz. NVIDIA investiert im Rahmen dieser Partnerschaft 2 Milliarden US-Dollar in das in Amsterdam ansässige Unternehmen, um die Entwicklung der nächsten Generation von Hyperscale-Cloud-Lösungen voranzutreiben, wie aus der gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht. Das Investment dürfte das Vertrauen des US-Chipdesigners in die ingenieurtechnische Expertise von Nebius über den gesamten Technologie-Stack hinweg unterstreichen. Die Unternehmen betonen, dass die Mittel primär in den Aufbau sogenannter "AI Factories" fließen werden, wobei die Zusammenarbeit weit über eine rein finanzielle Beteiligung hinausgeht.

Die technische Tiefe der Allianz erstreckt sich von der Architektur der Rechenzentren bis hin zur optimierten Software für anspruchsvolle Inferenz-Anwendungen. Laut offiziellen Angaben soll Nebius durch die Partnerschaft in die Lage versetzt werden, bis Ende 2030 eine Gesamtkapazität von mehr als 5 Gigawatt an NVIDIA-basierten Systemen weltweit zu betreiben. Dies beinhaltet den privilegierten Zugriff auf künftige Hardware-Generationen, darunter die NVIDIA Rubin-Plattform, Vera CPUs und BlueField-Speichersysteme. NVIDIA-CEO Jensen Huang erklärte gegenüber Medienvertretern in Santa Clara, dass Agentic AI einen beispiellosen Bedarf an Rechenleistung generiere und die Allianz mit Nebius darauf abziele, die globale Nachfrage nach Intelligenz durch eine tief integrierte Infrastruktur von Silizium bis Software bedienen zu können.

Nebius legt den Fokus auf Agentic AI und spezialisierte Cloud-Lösungen

Im Gegensatz zu klassischen General-Purpose-Cloud-Anbietern konzentriert sich Nebius ausschließlich auf die spezifischen Anforderungen von KI-Entwicklern und forschenden Unternehmen. Die strategische Vereinbarung sieht eine enge Abstimmung beim Design der Infrastruktur vor, die besonders auf die Anforderungen von Large Language Models und autonom agierenden KI-Agenten zugeschnitten ist. Arkady Volozh, CEO von Nebius, hob hervor, dass sein Unternehmen von Grund auf für KI-Workloads konzipiert wurde und nicht lediglich eine bestehende Cloud adaptiert habe. Durch die Partnerschaft mit NVIDIA werde dieses Modell nun auf den gesamten Stack ausgeweitet, um eine der weltweit ersten und größten Clouds für alle KI-Entwickler weltweit zu etablieren.

Ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung ist zudem die Optimierung des Flottenmanagements über die gesamte Plattform hinweg. Nebius wird modernste Software-Tools von NVIDIA einsetzen, um die Systemstabilität und die Effizienz seiner global verteilten GPU-Cluster kontinuierlich zu überwachen und zu verbessern. Diese technologische Integration ermöglicht es, Ausfallzeiten zu minimieren und die Rechenleistung pro eingesetzter Energieeinheit zu maximieren - ein kritischer Wettbewerbsfaktor angesichts der weltweit steigenden Energiekosten in der Branche. Marktbeobachter werten diesen Schritt als deutliches Signal gegen die Marktmacht etablierter Hyperscaler, da Nebius nun eine technologisch validierte und hochspezialisierte Alternative bietet.

Wie sich die Partnerschaft auf die Aktien von Nebius und NVIDIA auswirkt

Die Kapitalmärkte reagierten unmittelbar und mit großer Dynamik auf die Bekanntgabe des Milliarden-Deals am Mittwoch. An der NASDAQ verzeichnete die Aktie von Nebius einen massiven Kurssprung und handelte letztlich bei 112,00 US-Dollar, was einem Zuwachs von rund 16,15 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss entsprach. Auch die Papiere von NVIDIA zeigten sich im Aufwind und legten an der Wall Street um 0,67 Prozent auf 186,00 US-Dollar zu. Das durchschnittliche Analystenvotum für die Nebius-Aktie festigte sich laut Daten von TipRanks weiter im Bereich "Strong Buy", wobei das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 150,86 US-Dollar taxiert wird.

Die Stimmung unter den institutionellen Anlegern wird insbesondere durch die Aussicht auf langfristig gesicherte Hardware-Kontingente beflügelt. In einem Marktumfeld, das weiterhin von einer hohen Nachfrage nach High-End-GPUs geprägt ist, sichert sich Nebius durch die Allianz eine bevorzugte Position in der Lieferkette des Weltmarktführers. Experten wiesen laut Reuters und Investing.com darauf hin, dass die Investition von 2 Milliarden US-Dollar durch NVIDIA auch als strategische Absicherung der eigenen Absatzkanäle verstanden werden kann. Für Nebius bedeutet dieser Schritt neben der massiven finanziellen Stärkung vor allem eine fundamentale technologische Validierung durch den derzeit wichtigsten Akteur im globalen Technologie-Sektor.

