Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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08.06.2026 14:53:57
KI half bei App-Entwicklung: Student aus Frankfurt gewinnt bei Apple-Wettbewerb
Sprechtempo, Füllwörter, Körperhaltung - eine kostenlose App unterstützt bei Präsentationen. Ihr Entwickler studiert in Hessen und überzeugt sogar Tim Cook.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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