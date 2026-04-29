KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
29.04.2026 07:55:00
KI-Halluzinationen: Südafrikas Regierung zieht Entwurf für KI-Strategie zurück
Eine nationale KI-Strategie wollte Südafrikas Regierung dem Land eine Führungsrolle sichern. Dann wurden KI-Halluzinationen im Literaturverzeichnis entdeckt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!