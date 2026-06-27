KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.06.2026 09:05:00
KI-Hype vs. Realität: Warum Technologie allein nicht reicht
Warum der Erfolg von KI in der Praxis vom Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik abhängt, erklärt Michael Zimmer in seiner Keynote von der data2day 2025. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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