KI HOLDINGS Aktie

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WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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04.08.2026 06:00:00

KI im Banking: Warum jetzt vor allem Junior-Jobs unter Druck geraten

Chatbots waren erst der Anfang. Nun beginnt für Banken und Versicherer die schwierigere Phase der KI-Transformation. Eine Studie von Horn & Company zeigt, wo die grössten Hürden liegen – und weshalb insbesondere das Management auf mittlerer Ebene zum entscheidenden Faktor wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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