KI im Einsatz, Haftung ungeklärt: Schweizer IT-Verträge auf dem Prüfstand

Seit dem 2. August 2026 gelten in der EU die ersten scharfen Pflichten des EU AI Act – und sie betreffen auch Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Gleichzeitig zeigt sich in immer mehr IT-Projekten: Das schweizerische Vertragsrecht ist schlicht nicht für autonome, sich selbst weiterentwickelnde Systeme (sprich: KI) gemacht, schreibt Alesch Staehlin, Mitglied der Rechtskommission von swissICT und Rechtsanwalt.