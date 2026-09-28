KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.09.2026 13:33:01
KI im Einsatz, Haftung ungeklärt: Schweizer IT-Verträge auf dem Prüfstand
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Seit dem 2. August 2026 gelten in der EU die ersten scharfen Pflichten des EU AI Act – und sie betreffen auch Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Gleichzeitig zeigt sich in immer mehr IT-Projekten: Das schweizerische Vertragsrecht ist schlicht nicht für autonome, sich selbst weiterentwickelnde Systeme (sprich: KI) gemacht, schreibt Alesch Staehlin, Mitglied der Rechtskommission von swissICT und Rechtsanwalt.
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