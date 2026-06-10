KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.06.2026 17:49:00
KI im Job: Weiterbildung, Governance, Kompetenz - alles Mangelware
Nur 21 Prozent der Beschäftigten in Deutschland fühlen sich fit für KI im Job. Ebenso fehlt es an Fortbildung und Richtlinien in den Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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