22.09.2026 15:38:08

KI im Trading: Teil 1 jetzt ansehen – und bei Teil 2 live dabei sein!

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Künstliche Intelligenz kann Aktien analysieren Charts auswerten und in Sekunden umfangreiche Trading Ideen liefern Doch wie verlässlich sind diese Ergebnisse wirklich

Künstliche Intelligenz kann Aktien analysieren, Charts auswerten und in Sekunden umfangreiche Trading-Ideen liefern. Doch wie verlässlich sind diese Ergebnisse wirklich? Im ersten Teil der fünfteiligen Webinarreihe „Praktische KI-Anwendung im Trading“ zeigt KI- und Börsenexperte Udo Schacht, was ChatGPT, Claude & Co. heute bereits leisten können – und wo gefährliche Fehler lauern.

Anhand konkreter Aktienbeispiele erleben Sie, wie eine KI fundamentale Informationen recherchiert, technische Analysen erstellt und ihre Ergebnisse mit einem TradingView-Chart abgleicht. Dabei wird deutlich, warum überzeugend klingende Antworten nicht automatisch richtig sind und wie sogenannte Halluzinationen zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Mit besseren Prompts, gezielten Kontrollfragen und klaren Validierungsschleifen wird die KI dagegen zu einem leistungsstarken Sparringspartner für Recherche, Analyse und Trading-Vorbereitung.

Sie haben Teil 1 verpasst oder möchten die wichtigsten Arbeitsschritte noch einmal nachvollziehen? Dann können Sie die vollständige Aufzeichnung jetzt jederzeit abrufen:

👉 Teil 1: Was KI im Trading wirklich schon kann – jetzt Aufzeichnung ansehen

Im zweiten Teil wird es noch praktischer: Unter dem Motto „Ihre Wache: KI beobachtet den Markt“ erfahren Sie, wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Märkte kontinuierlich zu beobachten, relevante Entwicklungen herauszufiltern und Sie auf interessante Situationen aufmerksam zu machen. So müssen Sie nicht mehr den ganzen Tag auf Charts schauen, sondern können KI nutzen, um Informationen schneller zu sortieren und gezielter einzuordnen.

👉 Jetzt für Teil 2 anmelden und live dabei sein

Für die Teilnahme benötigen Sie weder Programmierkenntnisse noch komplizierte Software. Gearbeitet wird praxisnah mit TradingView und einer KI-Assistenz. Insgesamt erwarten Sie fünf Abende mit fünf Werkzeugen, die Sie direkt in Ihren Trading-Alltag integrieren können – von der Marktbeobachtung über die KI als zweite Meinung und die Übersetzung einer Trading-Idee in klare Regeln bis hin zu Risikomanagement und emotionaler Kontrolle.

    Teil 2, Dienstag, 22.09.26, 16:30 Uhr

    👉 Jetzt kostenlos anmelden


    👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

    👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

    👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

    👉 Aktuelle Marktanalysen

    👉 Kostenlose Demo


    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

    Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

    Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

    Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
    Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
    Jetzt informieren!
    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Weitere Artikel dieses Kolumnisten

    21.09.26 Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
    21.09.26 Nasdaq vor 30.000 Punkten – während der DAX weiter kämpft!
    21.09.26 Fed-Schock verdaut? 5-%-Rendite, Öl und Trump-Xi-Gipfel bringen neue Spannung
    19.09.26 Diese Aktien haben jetzt Momentum – und fliegen andere raus?
    19.09.26 FINANCE26 in Frankfurt: Zwei Tage geballtes Finanzwissen zum Greifen nah
    19.09.26 Aktienanalysen der Woche: AMD, Apple & Deutz
    18.09.26 AMD greift NVIDIA an: OpenAI, Anthropic & 107 % Wachstum
    18.09.26 Manipulieren die Großen den DAX? Die Wahrheit hinter dem Hexensabbat
    17.09.26 So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
    17.09.26 DEUTZ kauft FFG für 1,6 Mrd.: Beginnt jetzt eine neue Ära?

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
    19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen