KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.11.2026 17:09:00
KI in China: Riesige Rechenzentren mit grünem Strom in Ulanqab
Der Standort Ulanqab in der Inneren Mongolei zeigt, wie rasant chinesische Firmen KI-Rechenleistung aufbauen. Der Strom dafür kommt aus Solar- und Windparks.
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