KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.09.2026 14:33:13
KI in der Vermögensverwaltung: Der Disclaimer reicht nicht
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Wer KI über Kundengeld entscheiden lässt, kann die Haftung nicht auf den KI-Anbieter abwälzen. Klare Governance-Regeln und entsprechend ausgestaltete Kundenverträge seien notwendig, fordert ein Experte auf finews. Es seien vor allem auditierbare KI-Prozesse notwendig, schreibt Miró Mitev, CEO von Smart Wealth Asset Management, in seiner Replik.
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