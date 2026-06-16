Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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16.06.2026 17:29:00
KI in Suchmaschine: Google siegt im ersten Markenstreit über KI-Ergebnisse
Das Landgericht Berlin sieht in KI-generierten Übersichten keine Markenverletzung durch Google. Doch IT-Juristen kritisieren das zugrunde gelegte Nutzerbild.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.