KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.07.2026 09:40:00
KI in Unternehmen: Rendite steigt, Kontrolle hinkt hinterher
Deutsche Unternehmen erwarten bis 2026 einen ROI von 24 Prozent durch KI. Doch viele sind noch nicht bereit für den Einsatz von KI-Agenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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