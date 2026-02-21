KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
21.02.2026 11:24:00
KI-Inferenz in Silizium gegossen: Taalas kündigt HC1-Chip an
Das Startup Taalas will mit dem HC1 ein fest verdrahtetes Llama 3.1 8B mit knapp 17.000 Token/s liefern – fast 10-mal schneller als bisherige Lösungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
