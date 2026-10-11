11.10.2026 09:00:00

KI-Investoren-Kongress: Hype, Blase oder Jahrhundertchance?

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KI Investoren Kongress Hype Blase oder Jahrhundertchance

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Unternehmen und ganze Branchen – sie verändert zunehmend auch die Art, wie Anleger Märkte analysieren und Investmententscheidungen treffen. Doch wo entstehen durch den KI-Boom tatsächlich neue Chancen? Welche Anwendungen helfen bereits heute bei Analyse, Timing und Risikomanagement – und wo ist Vorsicht vor überzogenen Erwartungen gefragt? Genau darum geht es beim KI-Investoren-Kongress vom 6. bis 8. November 2026. Die Teilnahme ist komplett online und kostenlos.


An drei Kongresstagen geben erfahrene Börsen-, Trading- und Investmentexperten Einblicke in unterschiedliche Facetten der künstlichen Intelligenz. Dabei geht es sowohl um KI als Investmentthema als auch um den praktischen Einsatz künstlicher Intelligenz bei Analyse, Trading und Portfolioentscheidungen. Das Programm wird laufend um weitere Experten, Vorträge und Themen ergänzt.


Mit dabei sind unter anderem Birger Schäfermeier, André Stagge, Rüdiger Born und Andrei Anissimov. Die Themen reichen von den Chancen und Risiken des aktuellen KI-Booms über den Einsatz von KI im Trading bis hin zu Optionen, algorithmischen Handelsansätzen und neuen Möglichkeiten für die Marktanalyse. Damit richtet sich der Kongress sowohl an aktive Trader als auch an langfristig orientierte Anleger, die verstehen möchten, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig an den Finanzmärkten spielen kann.


KI-Hype, Investmentchance oder eines der größten Börsenthemen der kommenden Jahre? Der KI-Investoren-Kongress bietet die Gelegenheit, unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen, neue Ansätze zu entdecken und konkrete Impulse für die eigene Anlagestrategie mitzunehmen.


👉 Jetzt kostenlos anmelden, Zugang zum KI-Investoren-Kongress sichern und vom 6. bis 8. November live dabei sein



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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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