KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.05.2026 21:10:00
KI-Kamera von Flox Intelligence soll Wildtiere von Bahnstrecken vertreiben
Ein KI-basiertes System soll Wildtiere erkennen und von Bahnstrecken vertreiben helfen. Ein Feldtest läuft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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