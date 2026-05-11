KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.05.2026 14:43:00
KI kann den Chef ersetzen - aber nicht mich
29 Prozent der Beschäftigten trauen einer KI zu, ihren Chef zu ersetzen. In jedem fünften Unternehmen werden bereits Stellen wegen KI abgebaut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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