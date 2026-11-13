KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.11.2026 15:01:08
KI kann wie ein Anwalt schreiben - aber kann sie auch wie einer denken?
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Juristische KI wird das Vertrauen der Anwaltschaft erst dann gewinnen, wenn sie über die blosse Fähigkeit, überzeugende Texte zu verfassen, hinausgeht und verlässliche juristische Schlussfolgerungen liefert, schreibt Dominique Lecocq in seinem Beitrag für finews.first.
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